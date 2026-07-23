Sosyal ilişkiler uzmanı Zaida Slabekorn tarafından yapılan değerlendirmede, kişilerin zeki görünmeye çalışırken sergilediği bazı temel davranış kalıplarının gerçek zihinsel düzeylerini ortaya koyduğu bildirildi. Analizde, iletişim esnasındaki tutumların ve savunma mekanizmalarının zeka seviyesine dair net ipuçları sunduğu vurgulandı.

BİLGİ MİKTARI DEĞİL İLETİŞİM BİÇİMİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Gerçek zekanın sadece edinilen bilgi miktarıyla ölçülemeyeceğini belirten uzmanlar, kişilerin çevreleriyle kurdukları etkileşim biçimlerinin temel gösterge olduğunu kaydetti. Entelektüel üstünlük izlenimi yaratmaya çalışan kişilerin genellikle benzer davranış hatalarına düştüğü ifade edildi.

DÜŞÜK ZEKAYA İŞARET EDEN 8 BEKLENMEDİK ALIŞKANLIK

Uzman değerlendirmelerine ve araştırmalara göre öne çıkan 8 davranış kalıbı şu şekilde:

Dinleme Beceriksizliği: Karşı tarafı gerçekten dinlemek yerine sadece konuşma sırasını beklemek ve iletişimi tek taraflı sürdürmek.

Henüz Başarılmamış Hedeflerle Övünmek: Planlar henüz gerçekleşmeden kamuoyuna duyurmak. Psikoloji Profesörü Marwa Azab'a göre bu durum motivasyonu zayıflatıyor ve yetersizlik algısı oluşturuyor.

Hataları Kabul Etmemek: Sorumluluk almaktan kaçınmak ve özür dilemeyi bir zayıflık olarak görerek ne pahasına olursa olsun haklı çıkmaya çalışmak.

Karmaşık Kelimeler Kullanmak: Basit ifadeler yerine abartılı ve karmaşık kelimeler seçerek muhatabı etkilemeye çalışmak.

Yapıcı Eleştiriyi Reddetmek: Kişisel gelişim için gerekli olan geri bildirimlere karşı aşırı hassas ve savunmacı tepkiler vermek.

Başkalarının Görüşlerini Görmezden Gelmek: Sürekli konuşmaya hakim olarak diğer kişilerin fikirlerini arka plana atmak ve söz hakkı tanımamak.

Aşırı Eleştirel Tutum: Özgüvensizlik nedeniyle başkalarını sürekli yargılayarak yapay bir üstünlük kurmaya çalışmak.

Basit Şeyleri Karmaşıklaştırmak: Kolay görevleri veya çözümleri kasıtlı olarak karmaşık hale getirmek.

GERÇEK ZEKANIN TEMEL GÖSTERGELERİ NELERDİR?

Uzmanlar, karmaşık durumları basit kelimelerle açıklayabilme yeteneğinin ve iletişime açık olmanın olgun düşünce yapısının ana göstergeleri arasında yer aldığını belirtiyor. Basit ifadelerle iletişim kurabilen ve dinlemeyi bilen kişilerin zihinsel gelişim bakımından daha ileri düzeyde olduğu kaydediliyor.