Bazı dönemlerde nüfusu 500 kişiyi aşan Migingo'da kişi başına düşen yaşam alanı yalnızca birkaç metrekareyle sınırlı kalıyor. Sac levhalarla inşa edilmiş evlerin birbirine neredeyse yapışık olduğu adada dar sokaklar, küçük işletmeler ve balıkçılıkla geçimini sağlayan yüzlerce insan yaşıyor.

BALIKÇILIK ADAYI CAZİP HALE GETİRDİ

1990'lı yıllarda yerleşimin başladığı Migingo Adası, Victoria Gölü'ndeki zengin Nil levreği popülasyonu sayesinde kısa sürede önemli bir balıkçılık merkezine dönüştü. Kenya, Uganda ve Tanzanya'dan gelen balıkçılar, geçimlerini sağlamak amacıyla bu küçük adaya yerleşmeye başladı. Günümüzde ada ekonomisinin büyük bölümü balıkçılığa dayanıyor.

BİRKAÇ METREKAREYE SIĞAN YAŞAM

Neredeyse tamamı sac levhalarla kaplı yapıların bulunduğu adada restoranlar, barlar, dükkanlar ve temel ihtiyaçları karşılayan küçük işletmeler bulunuyor. Son derece sınırlı alana rağmen yüzlerce kişi burada yaşamını sürdürürken, altyapı ve sanitasyon sorunları da adanın en büyük problemleri arasında yer alıyor.

EGEMENLİK TARTIŞMALARINA SAHNE OLDU

Zengin balıkçılık kaynakları nedeniyle Migingo Adası, geçmişte Kenya ile Uganda arasında egemenlik tartışmalarına da neden oldu. Küçük yüzölçümüne rağmen ekonomik açıdan büyük önem taşıyan ada, sıra dışı nüfus yoğunluğuyla dünyanın en ilginç yerleşimlerinden biri olarak gösteriliyor.