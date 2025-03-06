Toronto'daki 'Cafe Belem' öncülüğünde başlayan bu hareket, Trump'ın Kanada'ya uyguladığı gümrük vergileri ve ülkeyi "ABD'nin 51. eyaleti" gibi görmesine karşı bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Cafe Belem'in sahibi William Oliveira, dükkanının siyasetten uzak bir yer olmasını istese de Kanada'ya destek vermenin önemli olduğunu belirterek, "Kendimiz olmak için ayağa kalkmak ve başkaları tarafından itilip kakılmayacağımızı hatırlatmak iyi bir şey" dedi.

ABD'nin Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ek vergi koyması ve ardından bu kararı bir süreliğine askıya aldıktan sonra tekrar yürürlüğe koyacağını açıklaması ülkede büyük tepkilere yol açtı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise vatandaşlarına yerli üretimi destekleme çağrısında bulundu.

TEPKİLER ARTIYOR: KANADA SATILIK DEĞİLDİR

Kanada genelinde ABD'ye yönelik tepkiler ise git gide büyüyor. Hokey maçlarında Amerikan milli marşı yuhalanırken; hediyelik eşya dükkanlarında "Kanada satılık değildir" yazılı kıyafetler satışa sunuldu. Ayrıca girişimciler, Kanada'da üretilen ürünleri tanımlayan mobil uygulamalar geliştirdi.

Öte yandan British Columbia merkezli Kicking Horse Coffee, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Kanadalı kahve dükkanlarına Americano'nun adını "Canadiano" olarak değiştirme çağrısında bulundu. Şirket daha sonra bu paylaşımı silse de hareket, birçok işletme tarafından benimsendi.

Cafe Belem gibi bazı işletmeler, menülerinde bu değişikliği kalıcı hale getirmeyi planlıyor. Cafe sahibi Oliveira, müşterilerinin yeni ismi eğlenceli bulduğunu ve Kanada'ya desteklerini bu şekilde gösterdiklerini belirtti.