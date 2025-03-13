Bir köpekle yalnızca 15 dakika oynamak, üniversite öğrencilerinin stres seviyelerini ciddi şekilde düşürmeye yarıyor. Yapılan araştırmalar, terapi köpeklerinin öğrencilerin sınav dönemi gibi stresli zamanlarda daha rahat hissetmelerine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Tayland'da gerçekleştirilen bir çalışmada, 122 üniversite öğrencisinin stres seviyeleri, kan basıncı, nabız hızı ve kortizol düzeyleri, köpeklerle etkileşim öncesi ve sonrasında ölçüldü.

STRES SEVİYELERİ DÜŞTÜ

Öğrenciler köpeklerle vakit geçirmeden önce bile stres seviyelerinin düştüğünü belirtirken, araştırmacılar köpeklerin isimleri ve kişilik özellikleri hakkında bilgi verildiğinde sadece bu bilgilere sahip olmanın bile öğrencilerin kaygılarını azalttığını gözlemledi. 15 dakikalık bir oyun seansı sonrasında ise öğrencilerin kendilerini daha az stresli hissettikleri raporlanırken kalp atış hızları ve kortizol seviyeleri de önemli ölçüde düştü.

Chiang Mai Üniversitesi'nden Saengduean Yotanyamaneewong ve ekibi, bu bulguların üniversite ortamında köpeklerin stresle başa çıkma yöntemleri olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. Araştırmacılar, köpeklerin öğrencilerle etkileşimde bulunmaktan keyif aldıklarını ve bu etkileşimlerin pozitif uyarımdan kaynaklanarak stresin azalmasına yardımcı olduğunu vurguladı.