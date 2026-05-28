

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir restoranın menüsünde yer alan yüksek fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. Menüde tek lahmacunun 1.450 TL, kıymalı pidenin 1.500 TL ve margarita pizzanın ise 1.800 TL’den satışa sunulması vatandaşların büyük tepkisini çekt,. Tepkilerin büyümesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

DENETİM EKİPLERİ İŞLETMEYE GİTTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 27 Mayıs 2026 tarihinde işletmede denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan incelemelerde, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlenen toplam 24 ürün tespit edildi.

Söz konusu aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandığı açıklandı.

DOSYA KURULA TAŞINIYOR

Bakanlık, menüde yer alan 5 ürünle ilgili ayrıca değerlendirme yapılacağını duyurdu. Fahiş fiyat uygulandığı değerlendirilen ürünlere ilişkin dosyanın, ek yaptırımların görüşülmesi amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceği belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."