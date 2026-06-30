Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran mevkiinde, yürek burkan bir trafik faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 39 AET 744 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Olay Yerinde Can Pazarı Kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobilden savrulan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk’un olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi. Kazada yaralanan diğer kişi ise ilk müdahalenin ardından vakit kaybedilmeksizin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ekipler Seferber Oldu İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki titiz incelemeleri sürerken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

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