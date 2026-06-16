2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

Ülkesinin İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçta 7 kurtarış yapan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, maçın adamı seçildi. Dünya Kupası'nda ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın kalesini koruyan ve İspanya karşısında yıldızlaşan Vozinha, annesinin ABD vizesi masrafları nedeniyle maça gelemediği için ağladı. Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler." dedi.

ANNESİNİN VİZE ÜCRETİNİ ÖDEYEMEDİ

Ocak ayında ABD hükümeti, Yeşil Burun Adaları'nı, vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak 15 bin dolara kadar iade edilebilir bir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine ekledi. Sonuç olarak, Vozinha'nın annesi başvurusunu tamamlayamadı.

5.5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

İspanya maçı öncesinde 56 bin takipçiye sahip olan Vozinha kısa sürede 5.5 milyon takipçiyi geçmiş oldu. Sezonu Portekiz 2. Ligi Chaves'te geçiren 1.89 boyundaki eldivenin sözleşmesi ay sonunda bitmiş olacak.