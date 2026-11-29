Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lens, deplasmanda Angers'yi 5-2 mağlup etti. İki kez geriye düşen konuk ekipte beş golün tamamını Abdallah Sima kaydetti. Lens, ligde üç maç sonra galibiyetle buluştu.

Angers, 20. dakikada Amine El Ouazzani'nin golüyle öne geçti. Sima'nın 43. dakikada attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 48. dakikada yine El Ouazzani ile üstünlüğü ele aldı.

SON DÖRT GOL 17 DAKİKADA GELDİ

Sima, 64. dakikada skoru yeniden eşitledi. Ardından 70, 76 ve 81. dakikalarda da ağları havalandırarak Lens'i 5-2'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Lens puanını 17'ye yükseltirken Angers 8 puanda kaldı.

LİGUE 1'DE 12 YIL SONRA BİR İLK

Abdallah Sima, Ligue 1'de 12 yıl sonra bir maçta beş gol atan ilk futbolcu oldu. Ligde son olarak Ekim 2014'te Nice'in Guingamp'ı 7-2 yendiği karşılaşmada Carlos Eduardo beş gol kaydetmişti.