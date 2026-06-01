Rusya, Ermenistan'dan ithal edilen milyonlarca şişe maden suyunun satışını durdurma kararı aldı. Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumu (Rospotrebnadzor), Ermenistan menşeli "Jermuk" marka maden sularında sağlık standartlarına aykırı bazı ihlaller tespit edildiğini açıkladı.

MİLYONLARCA ŞİŞE TOPLATILIYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Jermuk tarafından üretilen toplam 64,5 milyon şişe maden suyunun Rusya genelindeki satışının askıya alınması için ilgili kuruluşlara gerekli talimatların gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Moskova yönetimi, son haftalarda Ermenistan'dan yapılan çeşitli ürün ithalatlarına yönelik kısıtlamalarını artırdı. Rusya, 22 mayısta çiçek ithalatına, 28 mayısta ise sebze ve meyve ithalatına geçici sınırlamalar getirmişti.

İki ülke arasında son dönemde artan diplomatik gerilim ve karşılıklı eleştiriler de dikkat çekmeye devam ediyor.

DAHA ÖNCE BİR MARKA DAHA TOPLATILDI

Dünyaca ünlü Fransız maden suyu markası Perrier, ürünlerinde dışkı kaynaklı bakteriler tespit edilmesi nedeniyle geçmişte milyonlarca şişesini toplatmak ve imha etmek zorunda kaldı.

Bunun ardından marka ve üreticisi Nestlé hakkında soruşturmalar başlatıldı.