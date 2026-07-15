İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden Sevda Kurt'un emniyet ve savcılık ifadelerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. "Suç örgütü kurma veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla ifade veren Kurt, kendisinin suç ortağı değil mağdur olduğunu öne sürdü.

"SOSYAL MEDYADAKİ ÇAĞRI SONRASI TANIŞTIM"

ABD'de uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü ve yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çeşitli kişi ve kuruluşlara bağış yaptığını anlatan Kurt, Haluk Levent ile 2022 yılında Ahbap Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı bir yardım çağrısı sonrasında tanıştığını iddia etti.

Kurt, ifadesinde Haluk Levent'in çeşitli gerekçelerle kendisinden farklı tarihlerde borç istediğini, bu kapsamda milyonlarca liralık para transferlerini Levent'in yönlendirdiği kişilerin hesaplarına yaptığını öne sürdü. Borçların geri ödenmediğini savunan Kurt, alacağını tahsil edebilmek amacıyla daha sonra yeniden yüksek tutarlı ödemeler yaptığını, buna karşılık 92 milyon liralık bir senet aldığını ancak parasını geri alamadığını iddia etti.

"90 MİLYON LİRA ZARARA UĞRADIM"

İfadesinde yaklaşık 90 milyon lira zarara uğradığını öne süren Kurt, "Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı" sözleriyle şikayetçi olduğunu belirtti.

Soruşturma dosyasına giren belgeler arasında banka dekontları, para transfer kayıtları, borç tutanakları, senetler ve dijital yazışmaların bulunduğu öğrenildi. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ise şüpheliler arasındaki para hareketleri ve hesap transferlerinin incelendiği belirtildi.

Dosyada ayrıca, çeşitli kripto varlık işlemlerine ve dijital yazışmalara ilişkin iddiaların da yer aldığı, ancak Sevda Kurt'un ifadesinde bu iddiaların bir kısmına ilişkin somut delile sahip olmadığını beyan ettiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, iddialara ilişkin banka kayıtları, dijital materyaller ve para transferlerinin incelenmesine devam edilirken, suçlamalar hakkında yargı süreci henüz sonuçlanmış değil. Soruşturma kapsamında öne sürülen iddialar yargı makamlarınca değerlendirilmeyi sürdürüyor.