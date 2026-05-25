İstanbul Siber Polisi, Telegram grupları üzerinden yürütülen ve yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda, İngiltere’de lotodan büyük ikramiye kazanıp servetini kaybettikten sonra çöpçülüğe dönen “Michael Carroll” lakabını kullanan 21 yaşındaki yazılımcı Faruk Eren Yücal gözaltına alındı.

SONUN BAŞLANGICI

Soruşturma, 3 Mart’ta emniyete ulaşan bir e-posta ihbarıyla başladı. İhbarda, yasa dışı bahis ağının Telegram üzerinden yönetildiği belirtilirken, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Telegram ile irtibata geçerek şüphelilerin dijital izlerini takip etti.

“Vaycasino”, “Sheratonking” ve “Çarkbet” gibi platformlar üzerinden yürütülen sistemde, MASAK analizlerine göre yaklaşık 5 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturmada ifadesi alınan bazı şüpheliler, Yücal’ı örgütün “patronu” ve site sahibi olarak gösterdi. Zanlının çalışanlar üzerinde baskı kurduğu da dosyaya yansıdı.

Yücal’ın kullandığı “Michael Carroll” takma adının, 2002’de İngiltere’de piyangodan 9,7 milyon sterlin kazanıp kısa sürede servetini kaybeden ve sonrasında işçi olarak çalışmaya dönen İngiliz vatandaşı Michael Carroll’a gönderme olduğu belirtildi.