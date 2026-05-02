Demokrasi ve ekmek istiyoruz

İstanbul 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının İstanbul’daki iki adresi Kadıköy ve Kartal oldu. DİSK, TMMOB, KESK ve TTB’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan kalabalık 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutladı, “Y asakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz” dediler.

Ruhi Su Dostlar Korosu’nun sahneye çıkmasıyla başlayan mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Miting, Erdal Bayrakoğlu’nun türküleriyle ve halaylarla sona erdi.

BİZLER DEĞİŞTİRECEĞİZ

Mitinge katılanlar, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa” ve “İşçiler birleşir, bu düzen değişir” sloganlarını attı. Mitingte “Halkın ekmeğidir adalet”, “Emeğin hakkı için birleşelim, değiştirelim”, “Kadın emeğine güvence”, “Sosyalizm de ısrar, insan olmakta ısrar”, “Gelirde adalet, vergide adalet”, “Emek kazanacak, Türkiye kazanacak”, “Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın”, “İşçiler birleşin, iktidara yerleşin”, “Rojin için adalet” ve “Savaşlara, NATO’ya, emperyalizme, burjuvaziye geçit yok” dövizleri ve pankartlar taşındı.

Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak “Bizler diyoruz ki, değiştireceğiz değiştirecek gücümüz var gücümüz birlikteliğimizde, bizler değiştireceğiz. Yaşasın 1 Mayıs!” dedi.

‘Seneye iktidar değişir biz de Taksim’de oluruz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması’na katıldı. Özel şunları söyledi: “Seneye 1 Mayıs’ın kanlı 1 Mayıs’ın 50’nci yıl dönümü ve artık Taksim’in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs’ta Türkiye’de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50’nci yılında mutlaka Taksim’de olmak gerekiyor. Bu talebi değil bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs’ta, kanlı

1 Mayıs’ın 50’nci yıl dönümünde Taksim’de olacağız.”

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP 2010 yılında 1 Mayıs’ın resmi tatil yapılmasından övünüyordu, hem de ‘Taksim artık yasak değil’ diyordu. Taksim’e iki yıl sabredebildiler. İki yıl Sonra Taksim’i yasakladılar. 1 Mayıs’ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve Taksim’i bir yasak alan olarak tutuyor. İktidarımızda 1 Mayıs’lar gerçekten bayram gibi kutlanacak.”

Bu pankart İzmir’deki mitinge damga vurdu

İzmir’deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı’ydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı noktalarda toplanan kortejler, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında SOL Parti üyelerinin taşıdığı “Kaderimizi biz belirleriz. Yanke Go Home. Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankarta polis müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı’nda pankartın alana girişine izin verilmedi, partililerin tepkisi üzerine pankart daha sonra miting alanına sokuldu. Mitingin ardından sahneye Selda Bağcan çıktı, 1 Mayıs coşkusunu müzikle sürdürdü.

Düzenin değişmesi mücadeleyle olur

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği 1 Mayıs kortejinde binlerce partili Kültürpark Lozan Kapısı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Kortejde, emek, sosyal adalet ve erken seçim mesajları verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında katıldığı kortej yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, emekçilerin geçim sıkıntısına dikkati çekti, “Düzenin değişmesi için mücadele etmek lazım. Bunun da mücadelesinin yolu siyasettir” dedi.

‘İlk defa iki bayramı bir arada yaşıyoruz’

ANKARA’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, on binlerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kutlamaların adresi Tandoğan Meydanı’ydı. Kutlamaların en dikkat çeken grubu ise maaşlarını ve özlük haklarını alma mücadeleleriyle Türkiye gündemine oturan Doruk Madencilik işçileri oldu. Maden işçilerinin korteje girişi sırasında alanda bulunan vatandaşlar alkış ve sloganlarla işçilere destek verdi.

Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Doruk Madencilik işçisi, bu zamana kadar işçi bayramına gelmediğini belirterek, “İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz” dedi.

ADALET SLOGANLARI

Ekonomik kriz, asgari ücret ve çalışma koşullarına dair taleplerin yer aldığı dövizlerin taşındığı alanda, sık sık “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Hak, Hukuk, Adalet” sloganları yükseldi. “Çocuktan katil de olmaz maktül de” yazılı döviz taşıyan bir vatandaş, “Çocukların ölümü, çocukların katil olması da politiktir. Sistem sorunludur. Bütün bunların dile getirilmesi için herkesin alanlarda olması lazım” dedi. Emekli bir vatandaş, “Bütün insanlar huzurlu, güvenli bir gelecek için alanlara geldi. İnşallah emeğin karşılığını alırlar” diye konuştu.

Yürüyüş sonrası talihsiz kaza

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Edirne Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirdiği kutlamalara katıldı. Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, kutlamaların ardından Edirne Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyette yer alan isimlerden İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, ziyaret sırasında yaşadığı kaza nedeniyle ayağını kırdı. Yapılan tetkikler sonucu Taşçı’nın ayağı alçıya alındı. Dervişoğlu ve heyette bulunan diğer isimler Taşçı’yı hastanede ziyaret etti.

Gazetecilere özgürlük

Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan gazeteciler, tutuklu meslektaşları İsmail Arı ve Alican Uludağ’a destek verdi. Basın emekçilerine özgürlük isteyen gazeteciler, “İsmail, Alican çıkacak yine yazacak” sloganları attı.

‘Aç gözünü hele emekçi kardeş’

Tandoğan Meydanı’ndaki mitinge katılan bir halk ozanı “Aç gözünü hele emekçi kardeş” diyerek taşlamasını seslendirdi: “Dirensene sende bu öz var iken. Hiç çilem bitmiyor gözlerin kan yaş. Konuşsana sende bu söz var iken. Tarlada, tapanda yorulan sensin. Cephede, savaşta vurulan sensin. Seçimden seçime sorulan sensin. Kullansana sende bu koz varken.”

Barikat, cop, gaz ve 600’e yakın gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul tam bir ablukaya alındı. Taksim Meydanı’na çıkan yollar kapatıldı, polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı, sert müdahalede bulundu, yoğun olarak biber gazı kullandı. Taksim’e çıkan Şişli, Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de yollar TOMA’larla kapatıldı. İstanbul’da gözaltına alınanların toplam sayısı 575’i aştı. Çok sayıda kişi biber gazından dolayı fenalaştı.

KOVALAMACA YAŞANDI

MECİDİYEKÖY Sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri, toplanma noktası olarak Mecidiyeköy’ü belirledi. Grup Mecidiyeköy’de yoğun polis müdahalesiyle karşılaştı, 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Biber gazlı müdahale sırasında zaman zaman TOMA’dan da su sıkıldı. Müdahale sonrası ara sokaklarda da bir süre kovalamaca yaşandı. Mecidiyeköy’de polisin müdahalesi sırasında gazeteci Yusuf Çelik de gözaltına alındı.

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yol devasa demir bariyerlerle kapatıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, işe gitmek isteyenler de zorluk yaşadı.

KÖPRÜDE BİLE GÖZALTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yapan gençler gözaltına alındı. Boğaz Köprüsü üzerinde Avrupa yakasına doğru ilerleyen bir aracın durdurulduğu ve araçtan indirilen bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü.

Beşiktaş Taksim’e çıkmak için Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine polis müdahale etti. Bazı partililer gözaltına alındı. Polis bazı partilileri yere yatırıp ters kelepçe taktı. HKP’liler gözaltına alınırken “Taksim’de 1 Mayıs engellenemez” sloganları attı.

İşçilerin zaferinden nezarethaneye

Avukatlara bile müdahale

Avukatlar, 1 Mayıs’ta gözaltına alınanların işlemlerini takip etmek için alandaydı. Avukatlar gözaltındaki kişilerle görüşmelerinin, sağlık kontrollerini ve fiziki durumlarını takip etmelerinin engellendiğini belirttti. Tutanak tutan Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi avukatlar, polisin müdahalesiyle karşılaştıklarını söyledi. Cumhuriyet’ten Ufuk Sepetçi’nin bildirdiğine göre, avukatlar, hastane bahçesinden zorla çıkarıldı ve sürüklenerek uzaklaştırıldı.

Taksim işçilere, yoksullara kapatılamaz

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da gözaltına alındı. Sendikadan yapılan açıklamada “Taksim işçilere, yoksullara, emekçilere, kadınlara, öğrencilere kapatılamaz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Taksim iradesi” denildi. TİP lideri Erkan Baş ve sendikacı Başaran Aksu, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madenci lik’ten haklarını alabilmek için büyük bir mücadele veren maden işçilerine ön saflardan destek vermişti.

EMEK KAZANACAK

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, “Adalet yerini bulacak, emek karşılığını alacak. Bu ülke, en çok çalışanların hakkını aldığı gün güzelleşecek. Yaşasın 1 Mayıs” notuyla bir video paylaşıldı.

‘DÜZEN DEĞİŞEBİLİR’

İmamoğlu’nun seslendirdiği videoda, şu ifadeler yer aldı:

“Bu ülke zor bir dönemden geçiyor. İşsizlik çok, geçinebilen az. Gençler umutla değil, kaygıyla bakıyor yarına. Evlerde hesap bitmiyor, sofralar küçülüyor. Adalet duygusu zedeleniyor. Ama biz bu tabloya razı değiliz, çünkü biliyoruz, bu düzen değişebilir. Emeğin değer gördüğü, gençlerin geleceğini bu topraklarda kurduğu, herkesin hakkını aldığı bir Türkiye mümkün. Biz bunun için varız, bunun için çalışıyoruz. Adalet yerini bulacak, emek karşılığını alacak. Bu ülke, en çok çalışanların hakkını aldığı gün güzelleşecek.”

‘İNSANCA KOŞULLAR İÇİN...’

Cumhuriyet Halk Partisi resmi hesaplarından “Ya onurlu bir yaşam ya bu kara düzen” yazılı afiş paylaşıldı. CHP’nin 1 Mayıs açıklaması ise şöyle:

“Tüm emekçilerin alın terinin karşılığını eksiksiz aldığı, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu; güvenceli, adil ve insanca çalışma koşullarının egemen olduğu bir Türkiye için mücadelemiz sürecek. Hiçbir işçinin iş kazalarına, ihmallere ve iş cinayetlerine kurban gitmediği; emeğin değer gördüğü, adaletin ve dayanışmanın büyüdüğü yarınları hep birlikte kuracağız.”

Alın teri karşılıksız kalmasın

Liderlerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yayınladıkları açıklamalarda, “eşitlik” ve “adalet” mesajları ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: “Emeğin değer gördüğü, hakkın zamanında teslim edildiği, alın terinin karşılıksız kalmadığı daha adil bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “Eşit, adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz ortaktır. Ekmek, barış ve adalet için; sömürüye karşı emeği, savaşa karşı barışı, baskıya karşı demokrasiyi birlikte savunacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Bugün; emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü. Herkesin insanca yaşayabildiği, emeğinin karşılığını adil şekilde alabildiği bir Türkiye umuduyla.”

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: “İş cinayetlerinin, mobbingin, düşük ücretlere yoğun çalışmanın, tüm bu haksızlık ve hukuksuzlukların toplamı, Saray iktidarıdır. 1 Mayıs, bu kara düzenin sonunu getiren çoban ateşi olsun. Emekçilerin birliği ve dayanışmasıyla üzerimize çöken bu karanlık bulutu dağıtalım.”

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: “Türk halkı açlık sınırının altında ezilirken, birilerinin israf içinde sefa sürmesini kabul etmiyoruz. Zafer Partisi iktidarında bu harami düzenini yıkacağız.”

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: “Bir ülkenin gerçek gücü, besmeleyle vardiyasına başlayan, yer altında ve üstünde nefes tüketen emekçilerdir, tezgah başında üretim yapan, tarlada alın teri döken işçilerdir, fert fert üretilen katma değerdir.”

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: “İşçinin, emekçinin ‘alın teri kurumadan’ emeğinin hakkını aldığı, özlük haklarının yasal olarak teminat altına alındığı, iş cinayetlerinin yaşanmadığı bayram gibi günlerin geleceği umuduyla...”