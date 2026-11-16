Türkiye'de altın günü geleneği bu kez alışılmışın oldukça dışında bir organizasyonla gündeme geldi. Bir yanda vatandaş geçim sıkıntısı çekerek açlık sınırının altında çalışan vatandaş, bir yanda fon skandalında haksız kazanç elde edenler bir yanda ise 100 gramlık külçelerle altın günü yapanlar...

Kayseri'de bir grup kadının şehirler arası katılımla düzenlediği altın gününde, videonun açıklamasında yer alan iddiaya göre 100 gramlık külçe altınlar el değiştirdi. Buluşmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından organizasyon çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı, milyonlarca vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı ekonomik ortamda, 100 gramlık külçelerle gerçekleştirildiği iddia edilen altın günü tepki topladı.

100 GRAMLIK KÜLÇE ALTINLAR EL DEĞİŞTİRDİ

Kayseri Anadolu Haber'in aktardığına göre, bir grup kadın tarafından düzenlenen altın günü organizasyonunda katılımcılar sırayla birbirlerine iddiaya göre 100 gramlık külçe altın verdi. Şehirler arası gerçekleştirildiği belirtilen buluşmanın görüntülerinde, kadınların lüks bir evde bir araya geldiği ve külçe altınları birbirlerine teslim ettiği görüldü. Bu külçe altınların güncel değeri ise yaklaşık 630 bin lira.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, organizasyonun alışılmış altın günü buluşmalarından farklı olması kullanıcıların ilgisini çekti. Geleneksel altın günlerinde genellikle küçük miktarlarda altın veya para birikimi yapılırken, bu organizasyonda 100 gramlık külçelerin kullanılması dikkat çekti.

ALTIN GÜNÜ GELENEĞİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞINDI

Türkiye'de özellikle kadınlar arasında uzun yıllardır sürdürülen altın günü geleneği, ortak tasarruf ve dayanışma yöntemi olarak biliniyor. Belirli aralıklarla bir araya gelen katılımcılar, sırayla birbirlerine altın veya para vererek birikim yapıyor.

Ancak ekonomik koşulların ve altının yatırım aracı olarak öneminin değişmesiyle birlikte bu buluşmaların biçimi de farklılaşıyor. Kayseri'de 100 gramlık külçe altınlarla gerçekleştirilen organizasyon, altın günü geleneğinin ulaştığı farklı boyutu ortaya koyarken sosyal medyada da tartışma konusu oldu.