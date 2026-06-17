Bursa’da sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, sokakta kanlı bitti. İddiaya göre, 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ile arkadaşı Yusuf D., sosyal medya ve telefon aracılığıyla aralarında husumet bulunan kişilerle karşılıklı hakaretleşti. Taraflar, yaşanan gerginliği konuşmak için merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’ndeki Selçukbey Caddesi’nde bir araya gelme kararı aldı.

KALABALIK BİR GRUP KARŞILADI

Saat 19.00 sıralarında buluşma noktasına gelen Alkan ve Yusuf D., karşılarında kalabalık bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fırat Berke Alkan göğsünden ve sırtından, Yusuf D. ise kolu ve belinden bıçaklandı. Yaralı iki arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fırat Berke Alkan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Yusuf D.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Gökmen Ö. (19), Ahmet A. (18) ve Aşkın Bora T.’yi (18) Nilüfer ilçesinde gözaltına aldı. Firari şüpheli Görkem Ö.’nün yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.