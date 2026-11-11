Dünya genelinde 160'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlayan yeşil pasaport, belirli şartları taşıyan kamu görevlilerine veriliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen kamu işçileri de taleplerini gündeme getirirken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kamu kurumlarında uzun yıllardır çalışan işçilerin de yeşil pasaport hakkından yararlanması gerektiğini belirterek konuyla ilgili soru önergesi verdi.

KAMU ÇALIŞANLARI ARASINDA EŞİTSİZLİK VURGUSU

Türkoğlu, kamu işçilerinin benzer sorumluluklar üstlenen bazı kamu görevlilerinden farklı olarak hususi damgalı pasaport hakkına sahip olmamasının sosyal haklar bakımından eşitsizliğe yol açtığını savundu.

Konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllardır görev yapan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerini başarıyla tamamlayarak devlet hizmetinde çalışan kamu işçileri, kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Buna rağmen kamu işçileri, benzer sorumlulukları yerine getiren bazı kamu görevlilerine tanınan hususi damgalı (yeşil) pasaport hakkından yararlanamamaktadır. Bu durum, kamu çalışanları arasında sosyal haklar bakımından eşitsizlik oluşturduğu yönünde eleştirilere neden olmaktadır. Kamu işçilerini temsil eden sendikalar da belirli hizmet süresi ve objektif kriterleri sağlayan kamu işçilerine yeşil pasaport hakkı tanınmasının hem motivasyonu artıracağını hem de çalışma hayatında hakkaniyet duygusunu güçlendireceğini ifade etmektedir.”

BAKANLIĞA ÜÇ AYRI SORU YÖNELTİLDİ

Milletvekili Türkoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede kamu işçilerine yeşil pasaport verilmesi konusunda Bakanlık bünyesinde bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Türkoğlu ayrıca belirli hizmet süresi ve görev niteliği gibi kriterlerle kamu işçilerine bu hakkın tanınmasının değerlendirilip değerlendirilmediğini öğrenmek istedi. Önergede son beş yılda kamu işçilerinden yeşil pasaport verilmesine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvuruların sayısı da soruldu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Kamu işçilerinin yeşil pasaport talebiyle ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise mevcut yasal düzenlemeye işaret etti.

Çiftçi, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “Hususi damgalı pasaport ile ilgili iş ve işlemler, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yürütülmektedir.”