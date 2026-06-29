MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde karşılaştığı vize sorunlarının azaltılması amacıyla hazırladığı önergeyi meclis başkanlığına iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istenen önergede, personelin özlük haklarının iyileştirilmesi de talep edildi.

ÖNERGENİN DETAYLARINDA NELER YER ALIYOR?

Soru önergesinde, belirli bir hizmet yılını tamamlayan kokpit ve kabin görevlilerine yeşil pasaport verilmesine yönelik bakanlık bünyesinde bir çalışma olup olmadığı soruldu. Ayrıca uçuş ekiplerinin uluslararası hareket kabiliyetini artıracak yeni idari uygulamalar hakkında bilgi istendi.

Milletvekili Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi dünyada temsil eden ekiplerin haklarının ve taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti. Önergenin işleme alınması durumunda, havayolu çalışanlarının yurt dışı geçiş prosedürlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

MEVCUT YASAYA GÖRE KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Güncel mevzuata göre yeşil pasaport hakkı, belirli kadro derecesindeki devlet memurlarına, eski meclis üyelerine, eski bakanlara ve görevdeki belediye başkanlarına tanınıyor. Ayrıca devlet sporcusu statüsündeki kişiler ile özelleştirme öncesi hak kazanan bazı kamu bankası çalışanları da bu haktan yararlanabiliyor.

Belirli bir ihracat hacmini aşan iş insanları ile baroya en az 15 yıl kayıtlı olan avukatlar da yeşil pasaport alma hakkına sahip bulunuyor. Pilotlar ve kabin memurları ise mevcut yasal düzenlemede bu kapsama dahil olan meslek grupları arasında yer almıyor.