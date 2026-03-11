Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi Konur Alp Koçak, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

SAVUNMA SANAYİ PERSONELLERİNE YEŞİL PASAPORT

Teklife göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketlerde, Milli Savunma Bakanlığı iştirakleri olan MKE ve ASFAT'ta ile devlet adına yürütülen stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak görev yapan mühendis, uzman ve yöneticilerin belirli şartları sağlamaları halinde yeşil pasaport alabilmesi amaçlanıyor.

Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma sanayiindeki başarıların Türkiye'ye güven ve gurur verdiğini belirterek, bu alanda çalışan mühendis ve uzmanların büyük özveriyle görev yaptığını ifade etti.

15 YIL KIDEM ŞARTI

En az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticileri kapsaması planlanan düzenlemenin, savunma ve havacılık sektöründe çalışan nitelikli insan gücünün uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini kaydeden Koçak, “Millî savunmaya yapılan her yatırım, Türkiye’nin istiklâline ve istikbâline yapılan yatırımdır” dedi.