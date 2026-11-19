TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Öğretmenler Haftası dolayısıyla sağlanacak indirimlere ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu hafta kapsamında hayata geçirilen kampanyayla, öğretmenlere tren yolculuklarını daha ekonomik koşullarda gerçekleştirme fırsatı sunulduğunu belirten Yalçın, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesillerin yetişmesine öncülük eden çok kıymetli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Yalçın, öğretmenlerin, geleceğin emanet edildiği çocukları ve gençleri yetiştirerek ülkenin yarınlarına yön veren en değerli rehberler olduğuna dikkati çekerek, onların emekleri, fedakarlıkları ve özverilerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

TCDD Taşımacılık AŞ olarak öğretmenlere duydukları saygı ve minnetin bir ifadesi olarak 2014'ten bu yana gelenekselleşen özel indirim kampanyasını bu yıl da düzenleyeceklerini ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl da geleneğimizi sürdürerek 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacağız. İndirim, belirtilen tarihler arasında öğretmen tarifesi ile satın alınacak biletlerde geçerli olacak."

ÖĞRETMENLERE YIL BOYU YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANIYOR

Yalçın, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin bu kampanya sayesinde sevdiklerine ve farklı şehirlere daha avantajlı koşullarda ulaşmalarını arzu ettiklerini bildirdi.

İndirimin standart tam bilet ücreti üzerinden uygulandığına, ek hizmet ücretlerini kapsamadığına dikkati çeken Yalçın, kampanyanın yanı sıra yıl boyunca uygulanan yüzde 15'lik öğretmen indiriminin de bulunduğunu hatırlattı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aynı kampanyadan yaklaşık 12 bin 215 öğretmen yararlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, indirimli biletlerini TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden temin edebilecek. Eğitime ve eğitim camiamıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olan bu uygulamayla tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenleri kapsıyor.

Öte yandan, yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri) çalışan tüm öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler de kampanyadan faydalanabiliyor.