Profesyonel turist rehberleri, yurt dışındaki görevleri ve mesleki gelişimleri sırasında yaşadıkları vize sorunlarının çözülmesi için yeşil pasaport talebinde bulundu. TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, meslekte 15-20 yılını dolduran rehberlere yeşil pasaport verilmesini istedi.

Turist rehberlerinin yalnızca ziyaretçilere eşlik eden kişiler olmadığını belirten Akdağ, rehberlerin Türkiye’nin kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan önemli bir meslek grubu olduğunu söyledi. Akdağ, “Turist rehberi, ülkemizi ziyaret eden turistlere Türkiye’nin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan, kültürümüzü tanıtan ve ülkemizi sevdiren kişidir. Bu yönüyle profesyonel turist rehberleri, Türkiye’nin tanıtım yüzü ve aynasıdır” dedi.

VİZE SORUNU MESLEKİ GELİŞİMİ DE ETKİLİYOR

Yurt dışı turların artmasıyla birlikte rehberlerin vize sorunlarının daha fazla gündeme geldiğini ifade eden Akdağ, vize işlemlerinin zaman ve maliyet açısından ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Bu durumun rehberlerin yurt dışındaki görevlerinin yanı sıra farklı kültürleri yerinde görerek kendilerini geliştirmelerini de zorlaştırdığını kaydetti.

15-20 YILINI DOLDURANLARA YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Akdağ, meslekte uzun yıllar görev yapan profesyonel turist rehberlerinin yeşil pasaport hakkından yararlandırılmasını talep etti. Akdağ, “Meslekte 15-20 yılını doldurmuş profesyonel turist rehberlerine yeşil pasaport imkânı sunulmasını talep ediyoruz” dedi.