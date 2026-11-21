Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportla ilgili yeni bir düzenleme gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifiyle bir meslek grubunun daha yeşil pasaport hakkından yararlanması hedefleniyor.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz tarafından Meclis'e sunulan teklife göre, Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) bağlı odalara kayıtlı ve en az 15 yıllık mesleki kıdeme sahip eczacılara hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, eczacıların mevcut uygulamada yeşil pasaport hakkı bulunan meslek grupları arasında yer almadığına dikkat çekildi. Eczacıların yurt dışında düzenlenen mesleki eğitim, bilimsel toplantı ve gelişim faaliyetlerine daha kolay katılabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

15 YILLIK KIDEM TAZMİNATI ARANACAK

Düzenlemenin yasalaşması halinde eczacıların yeşil pasaport alabilmesi için TEB'e bağlı odalara kayıtlı olmaları ve en az 15 yıllık kıdem şartını karşılamaları gerekecek.

Teklifte ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun belirli bölümlerinde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı da yer alıyor.

TEKLİF KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ilgili komisyona sevk edildi. Teklifin henüz yasalaşmaması nedeniyle eczacılar için yeşil pasaport hakkı yürürlüğe girmiş değil.

Hususi damgalı pasaport hakkından mevcut uygulamada belirli derece kadrolardaki devlet memurları ve kamu görevlileri, eski milletvekilleri, belediye başkanları, devlet sporcusu statüsündeki sporcular, belirli kamu kurumlarının çalışanları, ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri ile avukatlar yararlanabiliyor.