Danimarka'nın devlet destekli posta servisi PostNord, mektup hacminde yaşanan yüzde 90'lık düşüş nedeniyle 2025 yılı sonunda mektup dağıtımını tamamen durduracağını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre Danimarka genelinde bulunan 1.500 posta kutusu, Haziran 2025'ten itibaren kaldırılmaya başlanacak. Ulaştırma Bakanı Thomas Danielsen, ülkede mektup gönderip almanın tamamen bitmeyeceğini belirterek, "Mektuplar ve kargolar için özel teşebbüsler mevcut" diyerek halkı rahatlattı.

AVRUPA'DA POSTA HİZMETLERİ DARALIYOR

Avrupa genelinde posta hizmetleri mektup hacmindeki düşüşle mücadele ediyor. Almanya'nın Deutsche Post şirketi de bu nedenle 8.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Danimarka'da ise PostNord'un 4.600 çalışanından 1.500'ü işsiz kalma riskiyle karşı karşıya...

FİZİKSEL POSTAYA TALEP AZALDI

Danimarka dünyanın en dijitalleşmiş ülkelerinden biri olarak biliniyor. Bankacılık işlemleri, faturalar ve devlet yazışmaları artık tamamen dijital ortamda yapılıyor. PostNord'un verilerine göre 2000 yılında 1.4 milyar olan mektup sayısı, 2023'te 110 milyona kadar düştü.

EN ÇOK YAŞLILAR ETKİLENECEK

Danimarkalıların yüzde 95'i dijital posta uygulamalarını kullanıyor ancak yaklaşık 271.000 kişi hala fiziksel posta hizmetine bağımlı. Hastane randevuları, aşılama bilgileri ve evde bakım hizmetleriyle ilgili resmi yazışmalar, özellikle yaşlı nüfus için büyük önem taşıyor.