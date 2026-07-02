Yaklaşık 150 yıldır bilim dünyasında tartışma konusu olan fosiller, modern görüntüleme teknikleri ve karşılaştırmalı analizlerle yeniden değerlendirildi. Araştırma sonucunda bu dev canlının, karaya yeni yayılmaya başlayan yaşamın en büyük avcılarından biri olduğu ve dönemin ekosisteminde önemli bir yer tuttuğu ortaya çıktı.

DEV KISKACIYLA DÖNEMİN EN BÜYÜK AVCILARINDAN BİRİYDİ

Araştırmacılara göre Praearcturus gigas, yaklaşık 1 metreyi aşan uzunluğu ve 16 santimetreyi bulan dev kıskacıyla Erken Devoniyen Dönemi'nde taşkın ovalarında avlanıyordu. O dönemde karasal yaşam henüz gelişimin ilk aşamalarındaydı; bitkiler küçük boyutluydu ve kara üzerinde yaşayan hayvanların büyük bölümü küçük eklembacaklılardan oluşuyordu. Bu nedenle dev akrebin karşısına çıkabilecek büyük rakipler neredeyse yoktu.

Bilim insanları, türün yalnızca karada değil sığ sularda da avlanmış olabileceğini düşünüyor. Fosillerde görülen bazı anatomik yapılar, günümüz ıstakoz ve yengeçlerinde bulunan su yaşamına uyumlu özelliklerle benzerlik gösteriyor. Bu durum, dev akrebin balıklar ve diğer su canlılarını da avlayabilmiş olabileceğine işaret ediyor.

150 YILLIK BİLİMSEL TARTIŞMA SONA ERDİ

Praearcturus gigas fosilleri ilk kez 1871 yılında tanımlanmıştı. Ancak parçalı halde bulunan kalıntılar nedeniyle bu canlının dev bir kabuklu mu yoksa akrep mi olduğu uzun yıllar boyunca kesin olarak belirlenemedi. Son araştırmada farklı müzelerde bulunan fosiller bir araya getirilerek gelişmiş analiz yöntemleriyle yeniden incelendi ve türün gerçekten bir akrep olduğu doğrulandı.

Araştırmacılar, bu keşfin yalnızca dünyanın en büyük akrebini ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda kara yaşamının ilk dönemlerinde dev yırtıcıların sanılandan çok daha erken ortaya çıktığını gösterdiğini belirtiyor. Çalışmanın sonuçları Palaeontology dergisinde yayımlandı.