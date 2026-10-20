AKP'de son dönemde çok sayıda belediye başkanı transferi gerçekleşirken, milletvekili düzeyinde de transferler devam ediyor. Son olarak, Gelecek Partisi'nin kapatılma kararının ardından Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Cemalettin Kani Torun da AKP'nin yolunu tuttu. Torun'a rozetini AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Torun daha önce DEM Parti'ye katılacağı yönünde iddiaların sorulması üzerine yoluna bağımsız devam edeceği yanıtını vermişti. Torun, tüm partilerle görüştüğünü belirtirken, bağımsız kalmayı tercih edeceğini belirtmişti.

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