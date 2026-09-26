Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in partisinden ayrılarak AKP’ye katılacağı iddia edildi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, 2024 yılında Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun ardından Bekin’in de AKP’ye katılacağını öne sürdü. Burhan, Bekin’in istifa kararında Yeniden Refah Partisi içerisinde eski spor bakanı Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıklarının zamanla gerilime dönüşmesinin etkili olduğunu iddia etti.

‘KAPSAMLI BİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM’

Yeniden Refah Partisi’nden istifa edeceği iddiaları sonrası Bekin daha önce yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu'na bağlı Sibirya' nın Tomck kentinde yapılacak olan "Dini ve Etnik Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi" konusundaki uluslararası programa konuşmacı olarak katılım sağlamak üzere Sibirya'ya gidiyorum. Sibirya'dan dönüşte, son günlerde sosyal medya mecralarında benimle ilgili çıkan haberler başta olmak üzere kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok konuda TBMM'de kapsamlı basın toplantısı düzenleyeceğimi ifade etmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.