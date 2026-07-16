Trabzonspor'un transferi için Valencia ile görüşme yürüttüğü Cenk Özkacar, Trabzon'a geldi. Bordo-Mavililerin, milli stopere son görüşmelerin ardından imza attırması bekleniyor.

CENK ÖZKACAR'IN KARİYERİ

Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynayan Cenk Özkacar, bu iki kulübün ardından Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ardından Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a transfer olan stoper, 5 milyon euro karşılığında kiralık oynadığı Valencia'ya bonservisiyle gitti.

Valencia'nın ardından Valladolid ve Köln formaları giyen milli futbolcu, son olarak Trabzonspor ile görüşmelere başladı.