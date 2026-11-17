Şikayetler, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla kullanılan otomatik start-stop sistemine odaklanıyor. Normal şartlarda araç durduğunda motoru geçici olarak kapatan sistemin, sürücü yeniden hareket etmek istediğinde motoru çalıştırması gerekiyor. Ancak bazı araçlarda bu işlemin gerçekleşmediği ve sürücülerin trafikte hareketsiz kaldığı bildiriliyor.

MOTOR DURDUKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞMIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Honda araçlarında bildirilen arızalar üzerine inceleme başlattı. Şikayetlerde, motorun otomatik olarak kapandıktan sonra yeniden çalışmadığı ve bazı sürücülerin araçlarını tekrar çalıştırmak için birden fazla deneme yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Start-stop sistemi, özellikle kırmızı ışıkta beklerken veya trafik sıkışıklığında yakıt tüketimini azaltmak için kullanılıyor. Sürücü frenden ayağını çektiğinde motorun yeniden devreye girmesi gerekiyor.

İnceleme kapsamında sistemin hangi koşullarda arızalandığı, sorunun ne sıklıkla yaşandığı ve trafikte oluşturabileceği güvenlik riskleri değerlendiriliyor.

GERİ ÇAĞIRMA KARARI HENÜZ VERİLMEDİ

Başlatılan inceleme, söz konusu otomobillerin tamamında arıza bulunduğu anlamına gelmiyor. Yetkililer, bildirilen şikayetleri ve teknik verileri değerlendirerek sorunun kapsamını belirlemeye çalışıyor.

İncelemenin ardından üreticiden ek teknik bilgi istenebilecek veya gerekli görülmesi halinde geri çağırma süreci başlatılabilecek. Şu aşamada bu inceleme nedeniyle alınmış kesin bir geri çağırma kararı bulunmuyor.

Araç sahiplerinin ise motorun yeniden çalışmaması gibi bir sorun yaşamaları halinde yetkili servise başvurmaları ve araçlarının şasi numarası üzerinden güncel geri çağırma durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.