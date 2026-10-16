İstanbul'da uygulama üzerinden vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar göndererek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 24 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polis incelemesinde sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri inceledi.

MESAJ BAŞINA 0,005 İLE 0,01 AVRO

İncelemelerde, Android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulamanın kullanıldığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerin farklı kişilere ait GSM hatlarını bu uygulamaya tanımladıklarını ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar gönderdiklerini tespit etti.

Polis, GSM hatlarını uygulamaya tanımlayan şüphelilerin gönderdikleri mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında haksız kazanç sağladıklarını saptadı.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 24 şüpheli operasyonla yakalanırken, şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.