Üniversite mezunu Murat Can Pekeroğlu, mezun olduğu bölümden iş bulamayınca kurye olarak çalışmaya başladı. 23 Kasım 2025 akşamı sipariş teslimine giderken karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Can'ın çarpmanın ardından yaklaşık 12,5 metre sürüklendiği belirtildi.

Olay günü hazırlanan trafik kazası tespit tutanağında sürücü asli kusurlu bulundu. Görgü tanıkları da aracın hızlı geldiğini, sürücünün sinyal vermeden sola döndüğünü ve Murat Can'ın hızlı olmadığını söyledi.

İLK RAPORDA YÜZDE 100 KUSURLUYDU

İlk bilirkişi raporunda sürücünün yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Ancak keşif sonrasında hazırlanan raporda sürücüye 9 üzerinden 8, Murat Can'a ise 1 kusur verildi.

Can'a verilen kusurun gerekçesi hız ihlali olarak gösterildi. Aile ise olay yerinde kasis bulunduğunu, havanın yağışlı olduğunu ve kazanın kasisten kısa süre sonra meydana geldiğini belirterek herhangi bir hız tespitinin yapılmadığını vurguluyor.

Dosyada bölgedeki kamera kayıtlarının bulunduğunu belirten aile, araçların hızlarının teknik olarak tespit edilmesini istiyor.

KASK İDDİASI DA RAPORLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Davanın ilk aşamasında Murat Can'ın kask takmadığı öne sürüldü. Ancak keşif sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunda kaskının bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Aile, ilk rapor ile sonraki bilirkişi raporu arasındaki farklılıkların açıklanmasını talep ediyor.

"MÜDAHALE ETMEDİ"

Ailenin dosyaya ilişkin bir diğer iddiası ise kazaya karışan sürücünün olay sonrasındaki tutumuna ilişkin.

Sürücünün bir devlet hastanesinin acil servisinde doktor olarak görev yaptığı belirtilirken, sanık ifadesinde Murat Can'a müdahale ettiğini söyledi. Aile ise olay anına ait 9 saniyelik görüntüde Can'a başka bir kişinin müdahale ettiğini, sürücünün ise müdahalede bulunmadığını savunuyor.

Aile, görüntüde yer alan ve Murat Can'a müdahale eden kişinin bulunmasını istiyor.

DOKUZ AYDIR TUTUKLAMA YOK

Kazanın ardından sürücünün yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduğu ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Aradan geçen dokuz aya rağmen tutuklama kararı verilmediğini ve sürücünün görevine devam ettiğini belirten aile, soruşturma ve yargılama sürecinin tüm yönleriyle incelenmesini istiyor.

Murat Can'ın davasının bir sonraki duruşması 22 Eylül'de görülecek. Aile, duruşmada tanıkların dinlenmesini beklerken, özellikle olay anında Can'a müdahale eden kişinin bulunması için çağrı yapıyor.

Aile; kamera kayıtlarının incelenmesini, hız tespitinin yapılmasını, bilirkişi raporları arasındaki farklılıkların açıklığa kavuşturulmasını ve olay sonrası sürecin tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.