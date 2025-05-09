Karaman’da 24 Ocak 2025 tarihinde İl Özel İdare tarafından 29 daimi işçi alınacağı duyuruldu. İşe alım ilanın duyurusu ise sadece bir gün yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Alım ilanın sadece bir gün yayınlanmasının ardından tepkiler arttı.

CHP Karaman İl Başkanı Av. Ahmet Recai Evcen’in ilan sürecinin usule uygun olmadığını ifade etmesi üzerine başvurular 6 Şubat tarihinde iptal edildi.

YENİLENEN BAŞVURULARA BİN 800 KİŞİ BAŞVURDU

Bunun üzerine Karaman İl Özel İdaresi, sürecin daha şeffaf yürütüleceğini ve alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını duyurdu. KPSS şartı aranmayan daimi içi alımı için bin 800 kişi başvurdu.

AKP’DEN LİSTE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre; mülakatla işe alınacak kişiler için AKP Karaman İl Teşkilatı’ndan İl Özel İdaresi’ne isim listesi verildi.

İŞE AKP’LİLERİN YAKINLARI ALINDI

İşe alınacak kişiler için devletin araçları sıraya dizildi, motorlar saatlerce çalıştı, litrelerce yakıt yakıldı. Mülakata giren binlerce aday sonuçlar açıklandığında şok yaşadı. İşe alınanların çoğunun AKP’lilerin yakını çıkması, mülakatın yalnızca formaliteden yapıldığı yorumlarına neden oldu.

İŞTE İŞE ALINAN AKP’LİLERİN YAKINLARI

İşe alınan AKP’lilerin yakınlarının isimler şu şekilde:

Bahriye Bozkurt (AKP Karaman İl Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt'un eşi- Şoför Yolcu taşıma kadrosundan daimi işçi olarak işe alındı)

Emre Kazanç (AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Süleyman Kazanç'ın oğlu)

Remzi Toker (AKP Karaman İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker'in yeğeni)

Ali Çulhacı (Eski AKP Sarıveliler İlçe Başkanı Mehmet Çulhacı'nın oğlu)

Ahmet Aziz Alkan (AKP Karaman teşkilatına yakınlığı ile bilinen, Medreselik Köyü Muhtarı Alaaddin Alkan'ın oğlu)

Fatih Kıratlı (Aslı Karaman/Ayrancılı olan Anayasa Mahkemesi üyesi Metin Kıratlı'nın yakını.)

Eren Altuner (AKP Karaman İl Başkanlığı Özel Kalemi Sezai Altuner’in oğlu)