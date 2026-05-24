Dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçakları olarak kabul edilen ve radara yakalanmama (hayalet) teknolojisine sahip olan bu jetler, Polonya ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak üretilerek Lasca'daki 32. Hava Üssü'nde törenle kabul edildi.

Teslimatın ardından stratejik bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosyniak-Kamiś, bu gelişmenin tüm ordunun operasyonel kabiliyetlerini kökten değiştiren tarihi bir an olduğunu vurguladı.

NATO'NUN DOĞU KANADINDA GÖREV YAPACAK

Bakan Kosyniak-Kamiś, Polonya envanterine giren F-35’lerin aynı zamanda NATO’nun doğu kanadında görev yapacak ilk beşinci nesil savaş uçakları olma özelliğini taşıdığına dikkat çekti. Savunma analistleri, toplam 32 adet uçağı kapsayan bu dev anlaşmanın 2029 yılına kadar tamamlanacağını belirtirken, küresel talep patlaması nedeniyle beşinci nesil uçak tedarik süreçlerinin giderek uzadığına ve benzer siparişler veren Romanya gibi ülkelerin uçaklarını ancak 2030'lu yıllarda teslim alabileceğine işaret ediyor.

RUSLARA KARŞI AVANTAJ SAĞLADILAR

Askeri uzmanlar, Polonya Hava Kuvvetleri'ni modernize eden bu hamlenin özellikle bölgedeki Rus havacılık unsurlarına karşı koymada kritik bir avantaj sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

Gelişmiş radar, aviyonik sistemler ve düşük görünürlük (stealth) gibi alanlarda Rus muadilleri Su-35S ve Su-57'ye karşı üstünlük kurabilen F-35, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de tercih ettiği 555 kilometre menzilli JSM seyir füzeleri ve güdümlü süzülme mühimmatlarını kullanma yeteneğine sahip.

Ancak analistler, Rusya'nın 300 kilometre menzilli R-37M havadan havaya füze avantajına karşı, F-35'lere entegre edilecek benzer menzilli Avrupa yapımı Meteor ve Amerikan AIM-260 füzelerinin tam operasyonel hale gelmesinin 2030'ları bulabileceğini, bu nedenle hava üstünlüğü yarışının bölgede uzun süre daha stratejik bir denge üzerinde ilerleyeceğini öngörüyor.