Kazakistan, ilk bakışta bir bilim kurgu filmi sahnesini andıran, devasa bir piramidi andıran gökdelen projesi "Alatau Iconic Complex" için ilk kazma vuruldu. Dünyanın en yüksek binalarının mimarı olan ABD’li dev şirket Skidmore, Owings & Merrill (SOM) tarafından tasarlanan bu yapı, Kazakistan’ın yeni kurulan Alatau şehrinin hem kalbi hem de yeni sembolü olacak.

DOĞADAN İLHAM ALAN ASİMETRİK KULELER

Tam 272 metre yüksekliğe ulaşacak proje, bölgenin eşsiz doğası olan Trans-İli Alatau dağlarının vadilerinden ve buzullarından ilham alınarak tasarlandı.

Bina, tamamlandığında Güney Kazakistan’ın en yüksek yapısı unvanını eline alacak. Ofislerin ve lüks konutların yer alacağı bu dev kuleye, 80 metre yüksekliğinde seçkin bir otel ve yaşam alanı eşlik edecek.

BÖLGE YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYOR

Bölgenin yüksek deprem riski taşıması nedeniyle projenin güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor. Mühendisler, binanın sarsıntılara karşı direncini sağlamak için iki dev ekol arasında seçim yapmaya hazırlanıyor.

Bir yanda Japonya’nın araç süspansiyonuna benzeyen sarsıntı sönümleme teknolojisi, diğer yanda ise ABD’nin yüksek dayanımlı çelik iskelet sistemi masada bulunuyor.

2029 TAMAMLANACAK

Şantiyede hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü projede, ana kazı çalışmalarının Mayıs ayında başlaması ve dev kulelerin 2029 yılı sonunda görkemli bir törenle açılması bekleniyor.