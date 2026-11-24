Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyünde öğretmenlik yapan Büşra Akduman'ın günü, öğrencilerinden önce okulu açmasıyla başlıyor. Sınıfı temizleyen, sobayı yakan Akduman, birleştirilmiş sınıftaki 13 öğrencisini sıcak ve temiz bir ortamda karşılıyor.

İlk görev yeri olan köye 2023 yılında atanan Akduman, okulun tek öğretmeni. Emekli annesi ve babasıyla okulun lojmanında yaşayan Akduman, kısa sürede köy hayatına alıştı. Üç yıldır görev yaptığı köyde halkla da iyi ilişkiler kurdu.

"GÖREVİMİ YAPARKEN MUTLULUK DUYUYORUM"

AA muhabirine konuşan Akduman, köy öğretmeni olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek mesleğine bağlılığını şu sözlerle anlattı:

"Ben burada tamamen gerçek bir öğretmen olduğumu düşünüyorum. Her işi üstlenerek hayattaki amacımı ve sorumluluğumu yerine getiriyorum. Görevimi yaparken mutluluk duyuyorum. İnsanlar bana yardımcı oluyorlar."

Köy öğretmenliğinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyleyen Akduman, öğrencileriyle kurduğu bağı da şöyle ifade etti:

"Bütün sevgi doğal bir şekilde sana akıyor. Öğrencilerin sevgisi zaten bambaşka. Öğrencilerimin bana olan ilgileri, sevgileri olağanüstü derecede fazla."