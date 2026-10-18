Can Bonomo'nun kız kardeşi Funda Bonomo, babalarının vefatının ardından kardeşi Can Bonomo’nun tanınmış bir isim olması nedeniyle konunun magazin gündeminde yer aldığını belirtti.

Haber paylaşımlarının altına yapılan yorumlara dikkat çeken Bonomo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün babamızı kaybettik.Kardeşimin kariyerinden dolayı bu durumun magazin değeri var. Sürekli haber paylaşımlarına denk geliyorum. Yorumlara bir kişi Allah rahmet eylesin yazıyorsa 30 kişi Yahudiliğimizden bahsediyor. İnsan değil miyiz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz? Bunu lütfen tartışabilir miyiz? Atatürkçü milliyetçi bir T.C. vatandaşı olarak ben bu muameleyi kabul edemiyorum.”