İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, gözaltı tepkisine de gözaltı kararı verildi.

Gözaltıların ardından sosyal medyadan gösterilen tepkilere ilişkin de ayrı bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma kapsamında siber devriyeler tarafından 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini belirtirken, 37 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımlarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” suçları çerçevesinde “provokatif paylaşımlar yapıldığını” söyledi. Yerlikaya, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.”

Ali Yerlikaya

Erişim engeli VPN ile aşılıyor

Sosyal medyaya erişimde yaşanan kısıtlama sürüyor. İnternet hızındaki düşüş de tepki çekiyor. Kısıtlamaların ardından Türkiye’de Apple Store ve GooglePlay platformlarından yaklaşık 2 milyon kişinin vpn uygulaması indirdiği bildirildi.