Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi’nde günlerce süren orman yangınının ardından ortaya çıkan tablo yürek burktu. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının ardından bölgede oluşan tahribat dronla havadan görüntülenirken, yemyeşil orman örtüsünün yerini kilometrelerce uzanan siyaha bürünmüş, küle dönmüş alanlar aldı.

850 HEKTAR KÜL OLDU

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da yangının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yangında zarar gören, denize sıfır konumdaki bölgenin görüntülerini paylaşan Ergun, “Niçin yakıldığı anlaşılıyor değil mi? Şimdilik 850 hektar...” ifadelerini kullandı. Ergun’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yangının çıkış nedenine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Zarar gören 850 hektarlık alanın 600 hektarı ormanlık alan, kalanı tapulu ve ziraat arazileri oluşturdu. Bölgeden 1120 kişi tahliye edildi.

BİR ZAMANLAR ÇAMLIKTI

Dron görüntülerinde, bir zamanlar sık çam ormanlarıyla kaplı olan geniş arazilerin tamamen kül olduğu, ağaçların siyaha büründüğü ve doğanın büyük yara aldığı görüldü. Yangının etkilediği alanın büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını belirtirken, bölgede yeni bir yangın çıkıp kalan ağaçları da yakmaması için tedbir alınması istendi.