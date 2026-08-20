Moda ve sinema dünyası Fransa'dan gelen acı haberle sarsıldı. Dior'un ünlü isimlerle kurduğu bağın arkasındaki önemli isimlerden Mathilde Favier ile Fransız sinemasının tanınmış yapımcılarından Nicolas Altmayer, Deux-Sèvres bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çiftin bulunduğu otomobil, sollama sırasında karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

DIOR'UN ÜNLÜLERLE BAĞINI KURUYORDU

57 yaşındaki Mathilde Favier, Dior'un kamuoyundaki imajının şekillenmesinde önemli rol oynayan isimlerden biriydi. 2011'de Dior'a katılan Favier, modaevinin Hollywood yıldızları, sanatçılar ve dünya çapındaki ünlü isimlerle ilişkilerinde başlıca isimlerden biri olarak öne çıktı.

Dior defilelerinin ön sıralarında hangi ünlülerin yer alacağı, kırmızı halılarda markanın tasarımlarını hangi yıldızların giyeceği gibi iletişim süreçlerinde Favier'in önemli bir etkisi bulunuyordu. Bu yönüyle moda dünyasında Dior'un yıldızlarla kurduğu bağın önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

CHANEL'DEN PRADA'YA, PRADA'DAN DIOR'A

Variety'de yer alan habere göre; Favier'in kariyeri lüks moda dünyasının önde gelen markalarında geçti. Dior öncesinde Chanel ve Prada'da görev yapan Favier, 2011'de Fransız modaevine katıldıktan sonra Dior'un iletişim yapılanmasında uzun yıllar görev yaptı.

Moda dünyasıyla bağlantısı yalnızca kariyeriyle sınırlı değildi. Kız kardeşi Victoire de Castellane de uzun yıllardır Dior Joaillerie'nin kreatif direktörlüğünü yürütüyor.

Favier, moda dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra Paris yaşamını, stilini ve çevresini anlattığı Living Beautifully in Paris adlı kitabıyla da adından söz ettirmişti.

ÜNLÜ YAPIMCI NICOLAS ALTMAYER DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın diğer kurbanı Nicolas Altmayer, Fransız sinemasının tanınan yapımcılarından biriydi. 61 yaşındaki Altmayer, kardeşi Éric Altmayer ile birlikte Mandarin & Compagnie'nin başındaydı.

Altmayer; Jean Dujardin'in rol aldığı OSS 117 serisi ve Brice de Nice gibi yapımların yanı sıra Saint Laurent, Monsieur Aznavour ve son dönemde Alpha gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

17 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Airvault yakınlarında meydana gelen kazada, Favier ve Altmayer'in bulunduğu otomobil sollama sırasında karşı yönden gelen ağır vasıtayla çarpıştı. Kazada çift yaşamını yitirirken kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Fransız makamları kazanın ardından soruşturma başlattı. 19 Ağustos'ta olayla ilgili "sürücünün neden olduğu taksirle ölüme sebebiyet verme" kapsamında adli soruşturma açıldığı ve kamyon sürücüsünün hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi.

DIOR'DAN DUYGUSAL VEDA

Favier'in ölümünün ardından Dior ve LVMH cephesinden de peş peşe taziye mesajları geldi. Christian Dior Couture CEO'su Delphine Arnault, Favier'i yalnızca önemli bir çalışma arkadaşı değil, yakın bir dost olarak da andı.

LVMH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault da Favier'in ani ve trajik ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yıllar boyunca Dior'a tutkusu, enerjisi ve yeteneğiyle katkıda bulunduğunu belirtti.

Moda ve sinema dünyasında derin üzüntü yaratan kazanın ardından Favier ve Altmayer için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.