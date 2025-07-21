Parti genel merkezinde, Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik’in başkanlığında düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.
Kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan yüzde 50+1 delege katılımı aranacak.
Genel Sekreter Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin, “İlk gün yeterli çoğunluk sağlanırsa oylamaya geçeceğiz. Çoğunluk sağlanamazsa, ikinci gün hazır bulunan delegelerle kurultayı gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.
Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ise daha önce yaptığı açıklamada, “Memleket Partisi’ni kapatarak, ülkemizin geleceği için ortak mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleştirerek yolumuza devam etmeliyiz” çağrısında bulunmuştu.