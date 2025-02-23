HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında Halkın Kurtuluş Yolu gazetesinin 160'ıncı sayısında yayımlanan bir makalesinden dolayı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına HKP Lideri Efe, taraf avukatları ve partililer katıldı.

'DİPLOMASI YOK DİYE KİTAP YAZDIK'

Efe savunmasında, "Ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim çünkü biz 3 milyon insanımızın kanıyla sulanmış Kuvayimilliyeci atalarımızı, Mustafa Kemalleri, İsmet İnönüleri savunuyoruz, biz onların devamcısıyız ama Tayyipgiller Vahdettinlerin, Damat Feritlerin, Mustafa Sabrilerin savunucusu, onların devamcısıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BOP eş başkanı olduğunu hatırlatan ve Erdoğan'ın diplomasının olmadığını ileri süren Efe, "Biz 'Diploması yok, bu sebeple attığı bütün imzalar, kurduğu bütün hükümetler yok hükmündedir' diye kitap yazdık. Buna dava açamadı, neden? Çünkü kitaptaki herşey doğru. Hakim bey, Tayyip Erdoğan diplomayı getirsin, ortaya koysun. Biz verilecek tüm cezalara itirazsız razıyız" diye konuştu.

'BERAATİMİ İSTEMİYORUM'

Cumhuriyet savcısı, sanık Nurullah Efe’nin cezalandırılmasını talep etti. HKP Lideri Efe, son sözünde,"Yaşımız 80'e geldi. Biz her cezayı çekmeye razıyız ama siz gençlere kıyamam, eğer ceza vermezseniz bu zalimlerin size zararları olur, kötülükleri dokunur, bu nedenle siz genç hakimlerin bana ceza verip bunların zulmüne uğramaması beni daha çok mutlu eder. Ben beraatimi istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Nurullah Efe'ye, daha önce de benzer suçlamalarla yargılanmış ve toplamda 14 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile siyasi yasak almıştı. Bu cezalar ise istinaf aşamasında bulunuyor.