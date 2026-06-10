Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023'te yapılan büyük kongresine ilişkin yargı süreci sonuçlandı. Parti içi itirazların mahkemeye taşınmasının ardından, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin iptaline karar verdi.
Yargı sürecini başlatan isim ise Anavatan Partisi MKYK üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu. Kapıdağ tarafından mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, kurultayda bazı delegelerin yerine sahte imza atılarak işlem yapıldığına dair ciddi iddialar yer aldı.
Yapılan teknik incelemeler sonucunda, kurultayda atılan bazı imzaların sahte olduğuna yönelik tespitler yapıldı.
Elde edilen bulgular ışığında mahkeme heyeti, mevcut Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin geçersiz delege oylarıyla kurultaya gittiğine hükmetti. Sahte imzaların ve geçersiz oyların kongre sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek nicelikte olması nedeniyle, ilgili mahkeme Anavatan Partisi'nin büyük kongresinin tamamen iptal edilmesine hükmetti.
Mahkemenin verdiği bu iptal kararının ardından Anavatan Partisi'ni hareketli yeni bir kurultay süreci bekliyor.