Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde yer alan Kudrin Meydanı'nda şiddetli bir patlama gerçekleşti. Patlama, bir kafenin hemen yakınında meydana geldi. Olay, bölgede büyük bir paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültüyle sokağa döküldü.

Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 21 kişinin çeşitli yaralanmalarla kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın derinleştirildiğini kaydetti. Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamanın meydana geldiği kafe çevresinde delil toplama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Patlamanın kaynağı ve nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılacağını ifade etti. Moskova'daki kafelerin yoğunlukla bulunduğu Kudrin Meydanı, patlama sonrası güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı.