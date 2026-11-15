İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Onur Kuşçu’nun yaşamına son verdiği belirtildi. KOLLUK DER DUYURDU Üzücü olayı Kolluk Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kolluk Der) resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Kolluk Der, paylaşımında polis memurunun ölümünün kamuoyunda yeterince gündeme gelmediğine dikkat çekerek, kolluk personelinin yaşadığı sorunların görmezden gelindiğini savundu. 4 GÜNDE 1 POLİS! Emniyet İntiharları Dijital Anıt isimli web sitesinde yer alan bilgilere göre, 2025 yılında 82, 2026 yılının ilk 10 ayında 80 polis memuru hayatına son verdi. Elde edilen verilere göre her 3.94 günde 1 emniyet mensubu hayatına son veriyor.

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