Rio de Janeiro’da İngiliz turistten bir porsiyon kebap için yaklaşık 1.500 sterlin (91 bin 35 TL) ücret alındı. Olayla ilgili şüpheli, kentin en yoğun turistik noktalarından Copacabana Plajı’nda gözaltına alındı. İddialara göre zanlı ve suç ortağı, ödeme cihazında yaptıkları manipülasyonla müşteriden gerçek tutarın çok üzerinde ücret çekti.

TURİSTLERİ HEDEF ALIYORLAR

Yetkililer, turistin aslında düşük bir tutar ödemesi gerekirken yüksek bir miktarın kartından tahsil edildiğini belirtiyor. Olay, son dönemde özellikle sahil kesimlerinde yabancı ziyaretçileri hedef alan dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiğini gösteriyor.

İÇECEĞE 22 BİN 375 TL ÖDEDİ

The Guardian’da yer alan habere göre, benzer vakalarda turistler küçük meblağlı ürünler karşılığında ciddi rakamlar ödüyor. Daha önce iki Arjantinli turistin iki bardak açaí için yaklaşık 7 bin Brezilya reali (62 bin 650 TL), Kolombiyalı bir ziyaretçinin ise bir içecek için 2 bin 500 real (22 bin 375 TL) ödediği ortaya çıkmıştı.