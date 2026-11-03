Mikronezya'dan yola çıkan grubun, planladıkları güzergahtan binlerce kilometre uzaklıkta bulunduğu ortaya çıktı. Kurtarılanlar arasında iki çocuğun da bulunduğu açıklandı.

BİR SAATLİK YOLCULUK ÜÇ AY SÜRDÜ

Dokuz kişilik grup, 30 Temmuz'da Mikronezya Federal Devletleri'ne bağlı Murilo ve Ruo adaları arasında yolculuk yapmak üzere yaklaşık altı metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Normal şartlarda bir saat sürmesi beklenen yolculuk sırasında şiddetli fırtınaya yakalanan tekne rotasından uzaklaştı.

Grubun kaybolmasının ardından ABD Sahil Güvenliği, donanma ve hava kuvvetlerinin desteğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. On gün boyunca yaklaşık 85 bin 700 kilometrekarelik alan tarandı ancak tekneden herhangi bir iz bulunamadı.

Aylar sonra teknenin başlangıç noktasından yaklaşık 5 bin 400 kilometre uzaklığa sürüklendiği belirlendi.

BEŞ KİŞİ KURTARILDI DÖRT KİŞİDEN HABER YOK

Kiribati'ye bağlı Fanning Adası açıklarında 1 Kasım'da tekneyi fark eden bölge sakinleri, üç yetişkin erkek ve iki çocuğu kurtardı. Yaklaşık üç aydır denizde mahsur kalan beş kişinin ciddi derecede susuz kaldığı ve yetersiz beslendiği belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan kurtulanlara damar yoluyla sıvı verildi. Yetkililer, beş kişinin sağlık durumunun iyileşmeye başladığını bildirdi.

Kurtarılan beş kişinin yaşadıkları travma nedeniyle henüz olayın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı açıklama yapmadığı ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediği belirtildi. Bu nedenle teknede başlangıçta bulunan diğer dört kişinin başına ne geldiği belirsizliğini koruyor.