YouTube'a yüklenen bir videoda müzisyen Jackson Hunter, 500 şınavı tamamladıktan sonra kol ve göğüs kaslarının belirgin şekilde şiştiğini gösterdi.

Spor tutkunlarının "pump" olarak adlandırdığı bu durum; kısa sürede yoğun şekilde kullanılan kaslara artan kan akışı nedeniyle şişkinlik yaratıyor. Kaslar da gözle görülür derecede daha büyük görülüyor ve bazıları için estetik olarak daha çekici hale geliyor.

Ancak bu şişkinlik geçici ve yapılan antrenmanın yoğunluğuna, kişinin hidrasyon seviyesine bağlı olarak iki ila üç saat içinde kayboluyor. 500 şınav çekmek aşırıya kaçan bir egzersiz olsa da uzmanlar, şınavın genel sağlık için harika bir gösterge olduğunu ve bireyin güç ile dayanıklılığını ölçmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKLERİNİ AZALTIYOR

Hatta bazı araştırmalara göre art arda birçok şınav çekebilmek, kalp krizi ve felç risklerini de azaltıyor. Uzmanlar, her yaştan insanın belirli sayıda şınav çekebilmesi gerektiğini belirtiyor.

20'li yaşlarının ortasındaki erkekler için hedef, bir seferde 28 şınav çekebilmek olmalı. Kadınlar ise iyi bir fitness seviyesine sahip olduklarını göstermek için 20 şınav çekmeye çalışmalı.

30'lu yaşların ortasına gelindiğinde kadınlar için hedef 19'a; erkekler içinse 21'e düşüyor.

40'lı yaşlarının ortasına gelen kadınlar 14, erkekler ise 16 şınav çekebilmeliyken 55 yaşında bu rakam kadınlar için 10, erkekler için 12'ye iniyor.

Son olarak 65 yaşındaki erkek ve kadınların bir seferde 10 şınav çekebilmesi gerekiyor.

DÜZENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EGZERSİZ ÖNEMLİ

Uzmanlar bu tür rehberlerin genel bir gösterge olabileceğini ancak bireysel fitness seviyesinin birçok faktörden etkilendiğini ve belirli bir sayıya ulaşmaya takılmamak gerktiğini belirtiyor. Bunun yerine düzenli ve sürdürülebilir bir egzersiz rutini oluşturmanın daha önemli olduğunu vurguluyorlar. Bir araştırma, tek seferde 40 şınav çekebilen orta yaşlı erkeklerin, 10'dan az yapabilenlere kıyasla kardiyovasküler hastalık yaşama riskinin yüzde 96 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu.