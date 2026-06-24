Sarıyer Poligon Mahallesi'nde yaklaşık 35 hanenin yaşadığı 7 bina için süreç 2021 yılında başladı. Çevre Bakanlığı, İstanbul Sarıyer İlçesi Poligon Mahallesi 380 ada 24 parseli "rezerv yapı alanı" ilan etti. Hak sahipleri, karara karşı dava açınca karar iptal oldu. Ancak istinaf mahkemesinde iptal kararı bozuldu ve hukuki süreç devam etti.

YASA DEĞİŞTİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da 2023 yılında değişiklik yapıldı. Söz konusu değişikliklerle rezerv yapı alanlarında hisselerin satışı ve çoğunluk kararları konusunda yeni düzenlemeler getirildi. İktidarın tepki çeken rezerv alanı düzenlemesinin ardından 2024'te Poligon Mahallesi'nin pay satış ihalesi yapıldı. Mahalleli, evlerin satışa çıktığını muhtarına yapılan tebligatla öğrendi.

TEK ŞİRKET KATILDI

19 Eylül 2024'te pay satış ihalesi gerçekleştirildi. Nar Enerji Grubu ve Pelit İnşaat, Poligon Mahallesi'nin ihalesine katılan tek şirket oldu. Hak sahipleri satış sürecinden zamanında haberdar edilmediklerini, birçok kişinin durumu ancak sonradan öğrendiğini öne sürdü.

Boğazın incisi Sarıyer'de bazı hisseler için metrekare başına yaklaşık 41 bin 200 liralık değerleme yapıldı. Hak sahipleri ise bu rakamın bölgedeki piyasa değerlerinin çok altında olduğunu savundu. Poligon Mahallesi, İstanbul Boğazı'na hâkim konumu nedeniyle kentin en değerli bölgelerinden.

YIKIMA GELİYORLAR

Boğaz manzaralı dairelerden biri için ev sahibinin hesabına yatırılan tutar 1 milyon 270 bin lira oldu. Üstelik tapu sahiplerinin iddiasına göre kendilerinin bilgisi olmadan hesaplarına para gönderildi.

Mahalle sakinlerinin açtığı davalar sürerken Pelit İnşaat yıkım için geleceğini duyurdu. Yarım asrı aşkın süredir bölgede yaşayan aileler, evlerinden ayrılmak istemediklerini belirterek “yerinde dönüşüm” talebinde bulunuyor.



BİR mahalle sakini, SÖZCÜ TV'ye konuştu. Hiçbir yetkili bulamadıklarını söyleyen mağdur vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sabah kalktığımızda tapularımızın Nar İnşaat Ahmet Pelit'e satıldığını öğreniyoruz. Ben 1984 yılından beri buradayım. Burada 60-70 kişi var. Bir kişinin bile haberi olmaz mı bu satıştan? Sarıyer'in gözde semtlerinden birisi burası, metrekaresini 41 bin lira para yatırıp aldılar. Satacakları evlerin değeri 50 milyon ile 150 milyon arası. İnsanın temel ihtiyacı barınma, biz en temelini kaybediyoruz bu şekilde. Ne devlet var yanımızda ne muhatap olacak hiç kimse."