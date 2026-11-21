Temizliği, güvenliği ve düzenli yaşamıyla öne çıkan Singapur, günlük hayatta sıradan kabul edilen birçok davranışa yönelik katı yasalarıyla dikkat çekiyor. Sakız çiğnemekten toplu taşımada yemek yemeye kadar pek çok eylemin yasak olduğu şehir devletinde, kurallara uymayanları binlerce euroya ulaşabilen para cezaları bekliyor.

Güneydoğu Asya'da bulunan ve yaklaşık 5,8 milyon nüfusa sahip Singapur, dünyanın en düzenli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak kentteki bu düzenin arkasında, hem yerel halkı hem de turistleri kapsayan oldukça sıkı kurallar bulunuyor.

TOPLU TAŞIMADA YEMEK YEMENİN CEZASI VAR

Singapur'da toplu taşıma araçlarında yiyecek ve içecek tüketilmesine izin verilmiyor. Elektronik sigara kullanımı da yasaklar arasında yer alıyor.

Land Transport Authority tarafından belirlenen kurallara göre toplu taşımada yemek yiyen, çevreyi kirleten veya kulaklık kullanmadan müzik dinleyen yolcular 300 sterline (yaklaşık 360 euro) kadar para cezasıyla karşılaşabiliyor. Başkalarının güvenliğini tehlikeye atan davranışlarda ise bu miktar 3 bin sterline (yaklaşık 3 bin 500 euro) kadar çıkabiliyor.

GÜNLÜK HAYATTA BİLE KATI KURALLAR UYGULANIYOR

Singapur'un dikkat çeken uygulamalarından biri de sakızla ilgili kısıtlamalar. Ülkede sakızın satışı ve ithalatı, belirli tıbbi ve diş sağlığı amaçlı istisnalar dışında yasaklanmış durumda.

Bu kurallar yalnızca ülke sakinlerini değil, kenti ziyaret eden turistleri de kapsıyor. Şehirdeki katı uygulamalar zaman zaman tartışma konusu olsa da birçok kişi temiz ve düzenli yaşamın bu kurallar sayesinde korunduğunu düşünüyor.

TELEFONUNU MASADA BIRAKIP GİDEBİLİYOR

İngiliz yazar Michelle Jana Chan ise Singapur'daki deneyimlerini aktarırken kentin güvenliğine dikkat çekiyor. Chan, halka açık yemek alanlarında telefonunu masanın üzerinde bırakabildiğini ve cihazının çalınacağı endişesini taşımadığını belirtti.