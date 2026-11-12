Havaların soğuması, evde sebze yetiştirmek isteyenler için engel değil. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım koşullarıyla kış aylarında da balkonlarda, pencere önlerinde ve mutfaklarda küçük bir sebze bahçesi kurmak mümkün. Üstelik bazı sebzeler, bir kez ekildikten sonra tekrar tekrar hasat edilebiliyor.

1. MARUL

Saksıda sebze yetiştirmeye başlamak isteyenler için marul oldukça uygun seçeneklerden biri. Özellikle kıvırcık ve yaprak marul çeşitleri, fazla derin olmayan saksılarda da yetişebiliyor. Geniş bir saksıya ekilen tohumların düzenli sulanması ve aydınlık bir ortamda tutulması, sağlıklı gelişimleri açısından önem taşıyor.

Marulun en avantajlı özelliklerinden biri de hasat yöntemi. Bitkiyi tamamen sökmek yerine dış yapraklarını keserek tüketebilirsiniz. Böylece orta bölümdeki yeni yapraklar büyümeye devam eder ve aynı bitkiden birden fazla kez ürün alabilirsiniz.

2. ISPANAK

Soğuk havalara dayanıklı sebzeler arasında yer alan ıspanak, kış aylarında evde yetiştirilebilecek bitkilerden biri. Orta derinlikteki saksılarda rahatlıkla gelişebilen ıspanak, uygun toprak ve düzenli sulamayla kısa sürede filizlenmeye başlıyor.

Hasat sırasında bitkinin tamamını kökünden çıkarmak yerine olgunlaşan dış yaprakları toplamak daha avantajlı. Bu yöntem sayesinde merkezdeki yeni yaprakların gelişimi devam edebiliyor.

3. ROKA

Dar balkonlara ve küçük mutfaklara sahip olanların tercih edebileceği sebzelerden biri de roka. Fazla geniş alanlara ihtiyaç duymayan bu bitki, küçük saksılarda bile yetiştirilebiliyor.

Tohumlarının kısa sürede filizlenmesi, rokayı evde sebze yetiştirmek isteyenler için cazip hale getiriyor. Aydınlık bir noktaya yerleştirilen saksının toprağını kurutmadan nemli tutmak, gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

4. TURP

Saksıda yalnızca yeşillik değil, kök sebze yetiştirmek de mümkün. Hızlı gelişen sebzelerden turp, evde kendi ürününü yetiştirmek isteyenler için değerlendirilebilecek alternatiflerden biri.

Turp yetiştirirken saksı seçimi büyük önem taşıyor. Bitkinin toprak altında gelişen kısmının yeterli büyüklüğe ulaşabilmesi için derinliği uygun bir saksı kullanılmalı. Ayrıca tohumların birbirine çok yakın ekilmemesi gerekiyor. Aksi durumda turplar yeterince gelişecek alan bulamayabilir.

5. TAZE SOĞAN

Evinde fazla alanı olmayanlar için taze soğan oldukça pratik bir seçenek. Dar ve uzun saksılarda yetiştirilebilmesi sayesinde pencere önlerinde bile küçük bir üretim alanı oluşturulabiliyor.

Taze soğanı tohumdan yetiştirebileceğiniz gibi arpacık soğan kullanarak da ekebilirsiniz. Toprağın hafif nemli tutulması gelişimi destekliyor. Hasat sırasında kökleri topraktan çıkarmadan yalnızca yeşil sapları makasla keserek kullanabilirsiniz. Böylece bitkinin yeniden uzaması için fırsat tanımış olursunuz.

6. PAZI

Geniş yapraklarıyla dikkat çeken pazı, saksıda yetiştirilebilen kış sebzeleri arasında bulunuyor. Hem yemeklerde hem de farklı tariflerde kullanılabilen bu bitki, diğer bazı yeşilliklere göre daha fazla alana ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yetiştirirken geniş ve yeterli hacme sahip saksılar tercih edilmeli.

Pazıda da dış yaprakları toplayarak hasat yapmak mümkün. Bitkinin merkezine dokunmadan olgunlaşan yaprakları kesmek, yeni yaprakların büyümesini destekliyor.

KIŞIN SAKSIDA SEBZE YETİŞTİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ev ortamında sebzelerin sağlıklı gelişebilmesi için yalnızca tohum seçimi yeterli değil. Işık, toprak, sulama ve sıcaklık gibi koşulların da bitkinin ihtiyaçlarına uygun olması gerekiyor.

Güneş alan noktaları seçin

Kış mevsiminde günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması, bitkilerin gelişimini yavaşlatabiliyor. Bu nedenle saksıları mümkün olduğunca gün ışığı alan pencere önlerine yerleştirmek gerekiyor. Yeterli doğal ışık bulunmayan ortamlarda bitki yetiştirme lambalarından da yararlanılabiliyor.

Doğru toprak ve saksın kullanın

Sebzelerin köklerinin sağlıklı gelişebilmesi için hafif, hava geçirgen ve suyu kolay tahliye edebilen saksı toprağı tercih edilmeli. Saksıların altında mutlaka suyun dışarı çıkmasını sağlayan delikler bulunmalı. Ağır ve suyu içerisinde tutan topraklar köklerin zarar görmesine neden olabilir.

Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun

Saksıların konumu da bitkilerin gelişimini etkiliyor. Özellikle soğuk kış günlerinde yaprakların doğrudan pencere camına temas etmemesine dikkat edilmeli. Bunun yanı sıra kalorifer ve radyatörlerin hemen yanına yerleştirilen saksılar da aşırı sıcak ve kuru havadan olumsuz etkilenebilir. Bitkiler için sıcaklık değişimlerinin daha az yaşandığı bir alan seçilmesi gerekiyor.