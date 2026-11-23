Mart 1984'te Ontario’nun Norfolk bölgesindeki Backus Ormanı'nda açılan tahta bir sandık, Kuzey Amerika yaban hayatı tarihinin en sıra dışı restorasyon projelerinden birini başlattı.

1900'lerin başında aşırı avlanma ve ormansızlaşma nedeniyle bölgede nesli tamamen tükenen doğu yaban hindisi, 75 yıl aradan sonra Ontario topraklarına geri döndü, ancak kırk yılı aşkın sürenin ardından gelen büyük popülasyon artışı, beraberinde beklenmedik ekolojik tartışmaları da getirdi.

Bütçesiz eyaletin "takas" formülü

1984 öncesinde eyalet yetkililerinin hindi popülasyonunu canlandırma girişimleri defalarca başarısız olmuştu. Çiftliklerde yetiştirilip doğaya salınan kuşların yırtıcılara yenik düşmesi üzerine biyolog Starker Leopold’un 1944 tarihli araştırmasına başvuruldu. "Yabaniliğin" sonradan öğrenilen değil, genetik bir özellik olduğunu ortaya koyan bu çalışma, doğadan yakalanmış safkan kuşların transferini zorunlu kıldı.

Bütçe sıkıntısı çeken Ontario Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çözümü ABD eyaletleriyle hayvan takası yapmakta buldu. Michigan’a geyik, Missouri ve Nebraska’ya su samuru, New York’a ise gri keklik gönderen eyalet; karşılığında su kuşları için geliştirilen "top ağı" (cannon net) tuzağıyla yakalanan 274 vahşi hindiyi teslim aldı.

450 bin kuşluk dev popülasyon

Başlangıçta yalnızca kesintisiz ormanlarda yaşayabileceği düşünülen hindiler, parçalı tarım arazilerine ve banliyölere hızla uyum sağladı. 1987'de tamamlanan transferlerin ardından hızla çoğalan tür, tarihi yaşam alanlarının da ötesine geçerek bugün Kanada genelinde yaklaşık 450 bin bireylik dev bir popülasyona ulaştı.

Orman tabanı tehlikede mi?

Türün geri dönüşü büyük bir koruma başarısı olarak kutlansa da güncel bilimsel veriler madalyonun diğer yüzüne işaret ediyor. Hindilerin meşe palamutlarını taşıyarak ormanları yenilediği yönündeki yaygın inanışın aksine, araştırmalar bu kuşların palamutları sindirim sistemlerinde öğüterek yok ettiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, geri dönüşün yarattığı beş temel ekolojik riske dikkat çekiyor:

Fide Kaybı: Beslenirken orman zeminini sertçe eşeleyen hindiler, genç meşe fidelerinin büyümesini engelliyor.

Habitat Tahribatı: Yüksek yoğunluktaki sürüler, orman omurgasızlarının yaşam alanı olan yaprak döküntüsü tabakasına zarar veriyor.

Genetik Karışım: Farklı ABD eyaletlerinden getirilen kuşlar, bölgedeki yerel alt türlerin genetik yapısını değiştirdi.

Verimlilik Düşüşü: Yuvalama alanlarının dolması nedeniyle kıta genelinde yavru yetiştirme oranlarında düşüş gözleniyor.

Veri Eksikliği: Kuşlar salınmadan önce orman tabanına dair bilimsel kayıt tutulmadığı için ekosistemdeki değişimin boyutu tam olarak ölçülemiyor.

Avcılık örgütlerinin talebiyle başlayan ve doğa koruma tarihinin en başarılı tür geri kazanım projelerinden biri sayılan bu süreç, bugün bilim dünyasında yeni bir soruyu gündeme taşıyor: Eski ormanların yerini alan modern ekosistem, sayıları yarım milyona yaklaşan bu eski sakinlerinin yarattığı yeni dönüşüme nasıl uyum sağlayacak?