Eskişehir’in kendini emekliye ayıran efsane Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen, gençliğinde gazete yöneticisiydi. Memleketi Eskişehir’de yayınlanan Sakarya Gazetesi’nde çalıştı. Demokrat Parti’nin son döneminde, gazetelere yönelik sansür iyice artınca ve son anda sayfalardaki haberlerin çıkarılması istenince, şöyle bir manşet atmıştı:

Demokrat Parti’nin sansürü manşeti değiştirdi.

“İYİ SEÇİLMESİ LAZIM”

Başlığın altında da “Bu lezzetli yemeğin mideleri rahatsız etmemesi için patlıcanların iyi seçilmesi lazımdır” yazılıydı. Büyükerşen bu ilginç anısını, başından beri üyesi olduğu Basın Konseyi’nin kendisine ‘Onur Üyelik’ belgesi verdiği galada yaptığı konuşmada anlattı. Basın Konseyi’nin 37’nci kuruluş yıldönümünün de kutlandığı Büyük Kulüp’teki Gala’da Büyükerşen, bu iki gazete sayfasını, Basın Konseyi’ne de armağan ederken o dönemi şöyle anlattı:

“Ben lisede sınıfta kalınca, gazeteciliğe başladım. Ancak o dönemde her gazeteci tutuklanıyordu, benim yaşım küçük, sabıkam yok diye patron beni yazı işleri müdürü yaptı. Ancak buna da yaşım tutuyormuş, bu yüzden yaşımı büyüttüler.

1960 yılını Nisan ayında, iktidar sansürü çok sıklaştırmıştı, gece yarıları, muhalefet liderlerinin konuşmalarını yasaklayan talimatlar geliyordu, biz de o saatte sayfayı değiştiremediğimiz için, haberi çıkarıyorduk, sayfanın o bölümü boş çıkıyordu. Bir gün boş yere patlıcanı yazdık, bir fotoğraf da o saatte teknik olarak gazeteye basamadığımız için muşambadan bir el çizip, altına “Yeter Söz Milletindir” diye yazdık.” Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise kurumun 37’nci yaşını kutlarken, basın özgürlüğünü vurguladı ve gazetecilere yönelik artan baskılara son verilmesi çağrısı yaptı. Basın Konseyi’nin 37. Yaş gala gecesine, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TBMM eski Başkanvekili Güldal Mumcu, Konsey’in eski Başkanı Oktay Ekşi, İstanbul Barosu eski Başkanı Filiz Saraç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri katıldı.