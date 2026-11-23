Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın hızlı tren ağına dahil edilmesini sağlayacak projede önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. Kahramanmaraş-Nurdağı arasında planlanan 46 kilometrelik hızlı tren hattının etüt proje çalışmaları tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ'A HIZLI TREN GELİYOR

Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde tasarlandığını bildirdi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak planlanan projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vermesi öngörülüyor.

46 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLECEK

Etüt proje çalışmaları tamamlanan hattın, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi üzerinden yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanması planlanıyor. Böylece Kahramanmaraş'ın hızlı tren ağına entegre edilmesi ve şehirler arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.